Bergamonews.it - Apre la 45esima edizione della Campionaria, la regina delle fiere di Promoberg

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. In un clima di festa ha preso il via oggi pomeriggio (mercoledì 30 ottobre) in Fiera a Bergamo la: la fiera multisettoriale didedicata al commercio e ai servizi è protagonista in via Lunga fino a domenica 3 novembre, con il format vincente che abbina alla ricca area espositiva un altrettanto nutrito calendario di eventi collaterali. Confermato l’ingresso gratuito per tutta la duratamanifestazione. Come di consueto, il piazzaleFiera ha visto arrivare i primi appassionati ben prima dell’orario di apertura, per poter essere tra i primi a toccare con mano su 16mila metri quadrati di superficie quanto portato in fiera da ben 200 imprese in rappresentanza di 16 regioni e 45 provincie italiane e di uno stato estero (Ecuador).