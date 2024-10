Almenno San Salvatore, la basilica di San Giorgio ritrova il suo originale splendore (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Almenno San Salvatore. Dopo mesi di chiusura ha riaperto domenica 13 ottobre uno dei gioielli del Romanico del Lemine: la “basilica” di San Giorgio. I lavori di recupero e restauro, durati 14 mesi, hanno riportato la Chiesa agli antichi splendori, arricchendola di una nuova pavimentazione che consente ai visitatori e fedeli di camminare lungo la navata ammirando le pareti impreziosite dagli affreschi riportati dopo anni nella loro originaria collocazione e il soffitto ligneo salvato dal tarlo che lo minacciava. L’EVENTO È stata proprio la chiesa di San Giorgio a fare da cornice alla 27ª rassegna “In Tempore Organi. Voci et Organi insieme” che ha aperto sabato 12 ottobre in concomitanza con la presentazione dei lavori. Bergamonews.it - Almenno San Salvatore, la basilica di San Giorgio ritrova il suo originale splendore Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)San. Dopo mesi di chiusura ha riaperto domenica 13 ottobre uno dei gioielli del Romanico del Lemine: la “” di San. I lavori di recupero e restauro, durati 14 mesi, hanno riportato la Chiesa agli antichi splendori, arricchendola di una nuova pavimentazione che consente ai visitatori e fedeli di camminare lungo la navata ammirando le pareti impreziosite dagli affreschi riportati dopo anni nella loro originaria collocazione e il soffitto ligneo salvato dal tarlo che lo minacciava. L’EVENTO È stata proprio la chiesa di Sana fare da cornice alla 27ª rassegna “In Tempore Organi. Voci et Organi insieme” che ha aperto sabato 12 ottobre in concomitanza con la presentazione dei lavori.

La Chiesa ("Basilica") di S. Giorgio ad Almenno S. Salvatore ritorna al suo originale splendore

La Basilica di san Giorgio in Lemine è sorta intorno al ... togliendo il cotto e mettendo la pietra.

Almenno San Salvatore, a San Giorgio in Lemine domenica 27 ottobre ultimo concerto per celebrare i restauri

La Schola Gregoriana del Duomo di Bergamo, diretta da don Gilberto Sessantini, domenica 27 chiude la rassegna«In tempore organi»

Almenno San Salvatore

Almenno San Salvatore (Valle Imagna)

