WEC, Ferrari all’inseguimento del doppio titolo Mondiale in Bahrain (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà un week-end all’attacco per Ferrari che oltre all’importantissimo impegno in F1 a San Paolo in Brasile sarà protagonista in Bahrain con l’ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship. La Rossa si contende il titolo piloti e soprattutto quello costruttori, in entrambi i casi la lotta è apertissima contro Toyota e Porsche. Nel secondo caso la Ferrari vanta 134p dopo sette corse disputate contro i 161p di Porsche ed i 151p di Toyota. Il marchio di Maranello insegue il primo alloro nel FIA WEC nel secondo anno di presenza nella classe regina dopo le prestigiose affermazioni in GT. Più delineata, invece, la condizione tra i piloti con i vincitori della 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen (Ferrari n. 50) fermi a 115p contro i 150p dell’equipaggio Porsche Penske Motorsport n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer. Oasport.it - WEC, Ferrari all’inseguimento del doppio titolo Mondiale in Bahrain Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà un week-end all’attacco perche oltre all’importantissimo impegno in F1 a San Paolo in Brasile sarà protagonista incon l’ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship. La Rossa si contende ilpiloti e soprattutto quello costruttori, in entrambi i casi la lotta è apertissima contro Toyota e Porsche. Nel secondo caso lavanta 134p dopo sette corse disputate contro i 161p di Porsche ed i 151p di Toyota. Il marchio di Maranello insegue il primo alloro nel FIA WEC nel secondo anno di presenza nella classe regina dopo le prestigiose affermazioni in GT. Più delineata, invece, la condizione tra i piloti con i vincitori della 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen (n. 50) fermi a 115p contro i 150p dell’equipaggio Porsche Penske Motorsport n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer.

