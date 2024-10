Lanazione.it - Vernio, tre settimane dedicate alla prevenzione del tumore alla mammella

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, martedì 29 ottobre 2024 – L’Azienda Usl Toscana centro ha organizzato una campagna di screening mammografico per le donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni residenti nel comune di. L’iniziativa, attiva dal 4 al 22 novembre, è resa possibile grazie anchecollaborazione con la Coop Bisenzio Ombrone. Lo screening sarà effettuato tramite un mammografo mobile posizionato nel parcheggio della Coop Bisenzio Ombrone, in via Caduti della Direttissima n. 1/3 a(PO). L’accesso è su invito: le donne interessate riceveranno una lettera direttamente a casa, inviata dsegreteria screening di Prato, situata presso il CentroOncologica “Eliana Martini” in via Galcianese 93/12. Le donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni che non avessero ricevuto l’invito possono comunque contattare la segreteria dello screening per prenotarsi.