Venom: The Last Dance, Juno Temple parla del suo futuro nella Marvel in seguito alla trasformazione di Payne – SPOILER (Di martedì 29 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, Juno Temple parla del suo futuro nella Marvel in seguito alla trasformazione di Payne – SPOILER In Venom: The Last Dance, ci viene presentata la dottoressa Teddy Payne, una scienziata del Progetto Imperium specializzata in simbionti. Nei flashback, apprendiamo che suo fratello è morto quando entrambi sono stati colpiti da un fulmine da bambini, lasciando a Teddy cicatrici emotive e fisiche durature. Durante l’atto finale del film, si lega a uno degli alieni per diventare Agony e, alla fine, è l’ultimo simbionte rimasto in piedi a combattere un altro giorno. Recentemente Juno Temple ha parlato con The Hollywood Reporter e le è stato chiesto come si sentirebbe a tornare nei panni del personaggio in un futuro progetto Marvel. “Oh mio Dio, riesci a immaginare quanto sarebbe divertente? Sarebbe un’esperienza straordinaria ”, ha detto. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 29 ottobre 2024): Thedel suoindiIn: The, ci viene presentata la dottoressa Teddy, una scienziata del Progetto Imperium specializzata in simbionti. Nei flashback, apprendiamo che suo fratello è morto quando entrambi sono stati colpiti da un fulmine da bambini, lasciando a Teddy cicatrici emotive e fisiche durature. Durante l’atto finale del film, si lega a uno degli alieni per diventare Agony e,fine, è l’ultimo simbionte rimasto in piedi a combattere un altro giorno. Recentementehato con The Hollywood Reporter e le è stato chiesto come si sentirebbe a tornare nei panni del personaggio in unprogetto. “Oh mio Dio, riesci a immaginare quanto sarebbe divertente? Sarebbe un’esperienza straordinaria ”, ha detto.

