Usa 2024, incendiate urne elettorali in Oregon e nello Stato di Washington (Di martedì 29 ottobre 2024) urne elettorali in fiamme nell'Oregon e nello Stato di Washington. La polizia americana ha dichiarato di aver identificato un "veicolo sospetto" collegato ai dispositivi incendiari che hanno appiccato il fuoco. Le immagini di sorveglianza hanno ripreso una Volvo che si è fermata a un'urna elettorale a Portland, in Oregon, poco prima che il personale di sicurezza nelle vicinanze scoprisse un incendio all'interno dell'urna allestita per le elezioni presidenziali americane. L'incendio ha danneggiato tre schede elettorali all'interno, mentre i funzionari affermano che un incendio in una cassetta di raccolta nella vicina Vancouver, Washington, all'inizio di lunedì ha distrutto centinaia di schede elettorali.

