Iltempo.it - Un tributo all'Italia dell'astensione

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Peggioè chi non la capisce. Chi accusa, come ho sentito fare a commentatori di sinistra, il popolono di non comprendere e di sbagliare. L'avevamo intuito con le manifestazioni pro Hamas che da quella parte del Parlamento la democrazia è ormai un'idea fumosa, che cercano di tenere ancorata a terra sventolando copiea Costituzione. Sono successe due cose ieri in Liguria. La prima è che ha vinto il centrodestra di Bucci nonostante l'arresto'ex governatore Toti e le pressionia magistratura per farlo dimettere e mandare la Regione al voto. Significa che glini sono più avantia loro classe dirigente e che sanno bene che c'è un problema irrisolto fra politica e toghe, che da ieri non riguarda più solo gli onorevoli ma anche i magistrati. Glini hanno le scatole piene di interferenze e strumentalizzazioni.