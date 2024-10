Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2024 ore 10:00

(Di martedì 29 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione incolonnamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino alla Ardeatina in carreggiata esterna con l’altra te a partire dalla prima fino allaFiumicino proseguendo altre cose dalla rabbia alla Tiburtina sull’Aurelia incolonnamenti a tratti da Malagrotta a Piazza Irnerio code anche sulla Cassia bis Veientana da Formello a raccordo anulare sulla Flaminia Labaro al bivio di Tor di Quinto incolonnamenti sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo e sulla diramazioneSud rispettivamente da lunghezza alla tangenziale e da Torrenova a rack in tangenziale code dalla Batteria Nomentana fino all’uscita dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da San Lorenzo a viale Castrense inversa San Giovanni quote sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio per ...