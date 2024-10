Donnapop.it - Tosca D’Aquino e la malattia che l’ha segnata in un momento delicato della sua vita: il racconto

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)appare sempre sorridente e piena di, ma unaha segnato la suain unmolto particolare. L’attrice ha sempre mostrato una determinazione ferrea nel perseguire i suoi sogni di attrice. Sin da bambina, la sua passione per la recitazione è emersa chiaramente durante i saggi teatrali organizzati dalle suorescuola Regina Missionum a Napoli, dove si trovava nel suo elemento, calando la sua essenza artistica in ruoli che mettevano in risalto il suo talento naturale. Questa predilezione per l’arte drammatica è stata alimentata ulteriormente quandosi è iscritta alla Scuola D’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove ha avuto l’opportunità di apprendere dai grandi maestri del settore, come il celebre Andrea Camilleri.