“Ti sei rivolto al sindacato”, operaio pakistano preso a bastonate (Di martedì 29 ottobre 2024) Aveva denunciato turni di lavoro dentro il mobilificio che possono arrivare anche a 14 ore al giorno e pagamenti in nero Imolaoggi.it - “Ti sei rivolto al sindacato”, operaio pakistano preso a bastonate Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Aveva denunciato turni di lavoro dentro il mobilificio che possono arrivare anche a 14 ore al giorno e pagamenti in nero

A due settimane di distanza dall'aggressione ai lavoratori in sciopero davanti a un'azienda di Seano, un altro episodio è stato segnalato oggi, 28 ottobre 2024, a Quarrata in provincia di Pistoia L'articolo Pistoia: preso a bastonate in fabbrica ...

QUARRATA – Ancora un episodio di violenza ai danni di un operaio in un’azienda. È successo a Quarrata e a denunciarlo è ancora una volta il sindacato Sudd Cobas. Tahla, questo il nome dell’operaio pakistano aggredito, all’indomani di un ...

Quarrata, operaio pakistano aggredito dentro la fabbrica «per essersi rivolto al sindacato»

La dencuncia da parte dei Sudd Cobas dentrola Vot International, azienda a conduzione cinese di Quarrata. L'operaio, 22 anni, ha avuto una prognosi di 7 giorni. «Sappiamo che sei stato al sindacato», ...