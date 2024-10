Sting in concerto a Villa Manin il 9 luglio 2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l’annuncio di Alanis Morissette, con l’unica tappa italiana del suo tour mondiale, sarà Sting a portare, il 9 luglio 2025 a Villa Manin – Codroipo (UD), una delle date del suo “Sting 3.0” World Tour per un nuovo grande appuntamento di “GO!2025&Friends”, il cartellone di eventi che affianca il programma ufficiale di “GO!2025”, rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura. Con 17 Grammy Awards e più di 100 milioni di album venduti in tutto il mondo, Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, è uno degli artisti solisti più importanti e caratteristici al mondo. Udine20.it - Sting in concerto a Villa Manin il 9 luglio 2025 Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l’annuncio di Alanis Morissette, con l’unica tappa italiana del suo tour mondiale, saràa portare, il 9– Codroipo (UD), una delle date del suo “3.0” World Tour per un nuovo grande appuntamento di “GO!&Friends”, il cartellone di eventi che affianca il programma ufficiale di “GO!”, rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura. Con 17 Grammy Awards e più di 100 milioni di album venduti in tutto il mondo, Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte, è uno degli artisti solisti più importanti e caratteristici al mondo.

Il 9 luglio 2025 a Villa Manin Sting si esibirà in concerto Trieste, 29 ott - "Con il concerto di Sting a Villa Manin, un altro grande appuntamento entra nel ricco programma di eventi ...

