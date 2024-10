Sicurezza delle metropolitane di Roma, controlli a tappeto della Polizia di Stato (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina, su indicazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e nell’ambito delle attività ad Alto Impatto avviate dall’inizio del 2023 nella Capitale, una operazione straordinaria sulle stazioni della metropolitana e a bordo dei treni di Roma. Vere e proprie “volanti di sottosuolo” che hanno presidiato e controllato le banchine e sono salite a bordo dei convogli procedendo ad identificazioni e controlli. Al momento, tra le persone identificate sono 25 quelle con precedenti di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Tg24.sky.it - Sicurezza delle metropolitane di Roma, controlli a tappeto della Polizia di Stato Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina, su indicazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e nell’ambitoattività ad Alto Impatto avviate dall’inizio del 2023 nella Capitale, una operazione straordinaria sulle stazionimetropolitana e a bordo dei treni di. Vere e proprie “volanti di sottosuolo” che hanno presidiato e controllato le banchine e sono salite a bordo dei convogli procedendo ad identificazioni e. Al momento, tra le persone identificate sono 25 quelle con precedenti diper reati contro la persona e il patrimonio.

Sicurezza delle metropolitane di Roma, controlli a tappeto della Polizia di Stato

Controlli a tappeto della Polizia per la sicurezza della metropolitana di Roma

Roma, obiettivo sicurezza in metro: controlli a tappeto della polizia

Operazione sicurezza metro Roma: fermate 25 persone, tutte con precedenti

