Se Cairo vuole tenere il Torino, lo renda competitivo: prenda Simeone a gennaio (Tuttosport) (Di martedì 29 ottobre 2024) Tuttosport prende per buone le parole di Cairo che nega di voler vendere il Torino, ma affonda sul presidente, spiegando la necessità di intervenire per risanare la squadra Cairo a un bivio “Delle due l’una: o Cairo vende a un acquirente che possa riavvicinare le ambizioni della piazza ai risultati – troppo magri sotto la sua gestione – o se, come ha dichiarato ieri, ha intenzione di restare proprietario del Torino deve procedere con una serie di interventi che possano rendere il club più strutturato e la squadra più competitiva”. Ilnapolista.it - Se Cairo vuole tenere il Torino, lo renda competitivo: prenda Simeone a gennaio (Tuttosport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024)prende per buone le parole diche nega di voler vendere il, ma affonda sul presidente, spiegando la necessità di intervenire per risanare la squadraa un bivio “Delle due l’una: ovende a un acquirente che possa riavvicinare le ambizioni della piazza ai risultati – troppo magri sotto la sua gestione – o se, come ha dichiarato ieri, ha intenzione di restare proprietario deldeve procedere con una serie di interventi che possano rendere il club più strutturato e la squadra più competitiva”.

