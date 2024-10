Scary Movie: i fratelli Wayans confermano il loro ritorno nella saga comedy-horror (Di martedì 29 ottobre 2024) Miramax ha confermato ufficialmente che i fratelli Wayans saranno coinvolti nella realizzazione del prossimo film della saga di Scary Movie. Il prossimo film della saga Scary Movie potrà contare sulla presenza dei fratelli Wayans: a confermarlo è stato il capo di Miramax in un nuovo comunicato. Le commedie ispirate agli slasher degli anni '90 hanno incassato in totale circa 896 milioni di dollari con cinque capitoli. Il ritorno dei Wayans Il franchise di Scary Movie era stato sviluppato da Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, che aveva diretto i primi due film. Marlon e Shawn, invece, avevano scritto e interpretato i due capitoli iniziali delle divertenti disavventure horror. La nuova commedia, annunciata al CinemaCon, sarà scritta da Rick Movieplayer.it - Scary Movie: i fratelli Wayans confermano il loro ritorno nella saga comedy-horror Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Miramax ha confermato ufficialmente che isaranno coinvoltirealizzazione del prossimo film delladi. Il prossimo film dellapotrà contare sulla presenza dei: a confermarlo è stato il capo di Miramax in un nuovo comunicato. Le commedie ispirate agli slasher degli anni '90 hanno incassato in totale circa 896 milioni di dollari con cinque capitoli. IldeiIl franchise diera stato sviluppato da Marlon, Shawne Keenen Ivory, che aveva diretto i primi due film. Marlon e Shawn, invece, avevano scritto e interpretato i due capitoli iniziali delle divertenti disavventure. La nuova commedia, annunciata al CinemaCon, sarà scritta da Rick

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: iconfermano il loro ritorno nella saga comedy-horror;: il reboot affidato ai, creatori del franchise;, arriva il nuovo film! Tornano anche gli autori originali;, rivisto oggi; È in sviluppo un reboot di5: tre clip in italiano e immagini virali di Snoop Dogg e Mike Tyson; Leggi >>>

Il franchise di Scary Movie riunisce i fratelli Wayans: l’annuncio della nuova pellicola

(ecodelcinema.com)

Miramax annuncia il ritorno dei fratelli Wayans per "Scary Movie 6", promettendo una nuova avventura comica che riporterà sul grande schermo l'amato franchise di commedie horror.

Scary Movie: i fratelli Wayans confermano il loro ritorno nella saga comedy-horror

(msn.com)

Il prossimo film della saga Scary Movie potrà contare sulla presenza dei fratelli Wayans: a confermarlo è stato il capo di Miramax in un nuovo comunicato. Le commedie ispirate agli slasher degli anni ...

Scary movie di Keenen Ivory Wayans | Recensione

(eroicafenice.com)

Scary movie è una saga di film che sono andati in onda negli Stati Uniti a partire dagli anni 2000. La trama si basa su delle parodie.

Scary Movie, arriva il nuovo film! Tornano anche gli autori originali

(cinema.everyeye.it)

I fratelli Wayans torneranno a scrivere un film di Scary Movie ad anni di distanza dall'ultima volta: il nuovo film è ufficiale!