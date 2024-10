Sardegna: 28enne cade dal solaio e muore mentre lavora con il padre (Di martedì 29 ottobre 2024) Il giovane sarebbe precipitato accidentalmente da un’altezza di tre metri: la caduta gli è stata fatale nonostante il rapido soccorso da parte del padre. Si chiamava Lorenzo Salis, aveva 28 anni, ed era originario di Senorbì, il giovane che questa mattina – intorno alle 12 e 15 – è morto cadendo accidentalmente dal solaio all’interno della sua abitazione. mentre, insieme al padre, stava effettuando dei lavoretti di ristrutturazione. Un volo di circa tre metri che gli è stato fatale, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Il padre, infatti, accortosi della delicata situazione ha immediatamente chiamato il 118 e un’ambulanza medicalizzata ha subito raggiunto l’abitazione. Purtroppo però i medici nulla hanno potuto fare, se non constatare la morte del giovane. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta, assicurano gli specialisti. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Il giovane sarebbe precipitato accidentalmente da un’altezza di tre metri: la caduta gli è stata fatale nonostante il rapido soccorso da parte del. Si chiamava Lorenzo Salis, aveva 28 anni, ed era originario di Senorbì, il giovane che questa mattina – intorno alle 12 e 15 – è mortondo accidentalmente dalall’interno della sua abitazione., insieme al, stava effettuando dei lavoretti di ristrutturazione. Un volo di circa tre metri che gli è stato fatale, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Il, infatti, accortosi della delicata situazione ha immediatamente chiamato il 118 e un’ambulanza medicalizzata ha subito raggiunto l’abitazione. Purtroppo però i medici nulla hanno potuto fare, se non constatare la morte del giovane. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta, assicurano gli specialisti.

