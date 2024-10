San Michele di Ganzaria promuove l'affido familiare: un modello per l'inclusione sociale di minori vulnerabili (Di martedì 29 ottobre 2024) Incontro informativo sull’affido familiare dei minori, con un particolare focus sui minori stranieri non accompagnati (Msna) promosso nell’ambito del progetto FAMI N.17 “Il filo di Arianna”, gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà s.c Cataniatoday.it - San Michele di Ganzaria promuove l'affido familiare: un modello per l'inclusione sociale di minori vulnerabili Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Incontro informativo sull’dei, con un particolare focus suistranieri non accompagnati (Msna) promosso nell’ambito del progetto FAMI N.17 “Il filo di Arianna”, gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà s.c

San Michele di Ganzaria promuove l’affido familiare: un modello per l’inclusione sociale di minori vulnerabili e MSNA

Incontro informativo sull’affido familiare dei minori, con un particolare focus sui Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) promosso nell’ambito del progetto FAMI N.17 “Il filo di Arianna”, gestito d ...

Il Comune di San Michele di Ganzaria il prossimo 25 ottobre, alle ore 9:30 presso la sala consiliare, sarà il palcoscenico di un evento informativo di grande rilevanza, dedicato all’affido […] ...

