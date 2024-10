“Rossetto e caffè” rilancia Sal Da Vinci per il Festival di Sanremo 2025: “Quando ci andai nel 2009 ero un mezzo zombie perché studiavo di notte” (Di martedì 29 ottobre 2024) Con “Rossetto e caffè” Sal Da Vinci, complice anche il web, ha letteralmente spopolato questa estate, aggiudicandosi anche il disco d’oro, consegnato proprio dalle mani dell’amico e collega Gigi D’Alessio. Il cantautore sarà ospite questa sera su Rai 2 dal professor Vincenzo Schettini a “La fisica dell’amore”. Sal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo 2009 con “Non riesco a farti innamorare”, finito al terzo posto in classifica. La canzone è stata scritta da Vincenzo D’Agostino, Gigi D’Alessio e dallo stesso Sal Da Vinci. Così l’ospite è tornato alla memoria a quel tempo, dove era impegnato anche su un altro versante, altrettanto importante. “Per varie ragioni, mi fermai al secondo anno della scuola superiore. Ilfattoquotidiano.it - “Rossetto e caffè” rilancia Sal Da Vinci per il Festival di Sanremo 2025: “Quando ci andai nel 2009 ero un mezzo zombie perché studiavo di notte” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Con “” Sal Da, complice anche il web, ha letteralmente spopolato questa estate, aggiudicandosi anche il disco d’oro, consegnato proprio dalle mani dell’amico e collega Gigi D’Alessio. Il cantautore sarà ospite questa sera su Rai 2 dal professor Vincenzo Schettini a “La fisica dell’amore”. Sal Daha trionfato aldicon “Non riesco a farti innamorare”, finito al terzo posto in classifica. La canzone è stata scritta da Vincenzo D’Agostino, Gigi D’Alessio e dallo stesso Sal Da. Così l’ospite è tornato alla memoria a quel tempo, dove era impegnato anche su un altro versante, altrettanto importante. “Per varie ragioni, mi fermai al secondo anno della scuola superiore.

