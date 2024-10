Roma Capitale promuove inclusione sociale per gli anziani: firmate sei convenzioni per i CSAQ (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Municipio I di Roma ha avviato una significativa iniziativa per sostenere la comunità degli anziani, firmando oggi sei convenzioni con specifiche associazioni locali. Questi accordi sono volti alla gestione delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere , luoghi pensati per promuovere l’inclusione sociale, il benessere e la partecipazione attiva dei più anziani nella vita del territorio. La cerimonia di firma si è tenuta presso la sede municipale di Via Luigi Petroselli, coinvolgendo un gruppo di Associazioni di Promozione sociale, tra cui Casa dei Cocci APS, Le Quattro Colonne APS, Giorgio Perlasca APS, Spazio delle Diverse Età APS, Il Trifoglio APS e La Casa dell’Amicizia APS. Gaeta.it - Roma Capitale promuove inclusione sociale per gli anziani: firmate sei convenzioni per i CSAQ Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Municipio I diha avviato una significativa iniziativa per sostenere la comunità degli, firmando oggi seicon specifiche associazioni locali. Questi accordi sono volti alla gestione delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere , luoghi pensati perre l’, il benessere e la partecipazione attiva dei piùnella vita del territorio. La cerimonia di firma si è tenuta presso la sede municipale di Via Luigi Petroselli, coinvolgendo un gruppo di Associazioni di Promozione, tra cui Casa dei Cocci APS, Le Quattro Colonne APS, Giorgio Perlasca APS, Spazio delle Diverse Età APS, Il Trifoglio APS e La Casa dell’Amicizia APS.

Municipio I Roma, 6 nuove convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere

Il Municipio I Centro di Roma Capitale ha sottoscritto oggi sei convenzioni per la gestione delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (CSAQ), un progetto che mira a promuovere ...

