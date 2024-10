Rodri vince il Pallone d’Oro, i tifosi del Real Madrid furiosi insultano sui social Rodrigo De Paul (Di martedì 29 ottobre 2024) Clamoroso errore da parte dei tifosi del Real Madrid che, accecati dalla rabbia, hanno scambiato l'account di Rodrigo De Paul per quello di Rodri, vincitore del Pallone d'Oro. Con migliaia di commenti di insulti per aver "scippato" il premio a Vinicius Jr. Fanpage.it - Rodri vince il Pallone d’Oro, i tifosi del Real Madrid furiosi insultano sui social Rodrigo De Paul Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Clamoroso errore da parte deidelche, accecati dalla rabbia, hanno scambiato l'account digo Deper quello di, vincitore deld'Oro. Con migliaia di commenti di insulti per aver "scippato" il premio a Vinicius Jr.

Rodri vince il Pallone d’Oro 2024: un fuoriclasse che ha scelto di essere normale

La vera cosa eccezionale è un fuoriclasse che ha scelto di essere normale: niente social, niente tatuaggi, niente “creste”, fidanzato e fedele a una ragazza (Laura) incontrata all’Università, la laure ...

Pallone d’Oro con polemiche: vince Rodri e il Real Madrid diserta la cerimonia

La mancata vittoria di Vinicius Junior, considerato dagli addetti ai lavori e dai bookmakers il favorito della vigilia, ha mandato su tutte le furie il Real Madrid, che ha deciso di disertare la premi ...

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024: Real Madrid assente e polemiche per Vinicius

Il talento del Manchester City e della Spagna trionfa su quelli della squadra di Ancelotti e tutti i blancos disertano l'evento ...

Rodri vince il Pallone d'Oro Maschile 2024

Il centrocampista del Manchester City Rodri ha vinto il Pallone d'Oro Maschile 2024.