Roccasecca, successo per "Le cantine de 'na vota": boom di presenze nel borgo Castello (Di martedì 29 ottobre 2024) Non ha tradito le attese la diciannovesima edizione delle cantine de ‘na vota, la storica manifestazione enogastronomica organizzata dalla Pro Loco di Roccasecca nel suggestivo scenario del borgo Castello. Complice la bellissima giornata di sole, sono state tantissime le presenze tra i vicoli, le Frosinonetoday.it - Roccasecca, successo per "Le cantine de 'na vota": boom di presenze nel borgo Castello Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non ha tradito le attese la diciannovesima edizione dellede ‘na, la storica manifestazione enogastronomica organizzata dalla Pro Loco dinel suggestivo scenario del. Complice la bellissima giornata di sole, sono state tantissime letra i vicoli, le

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di una volta, boom di presenze;, lede 'na vota;– Tornano le ‘di una volta’;– Lede’ Na Vota, domenica 27 ottobre;, domenica 27 ottobre appuntamento con le “de ‘na vota” al borgo Castello; Lede’ Na Vota; Leggi >>>

Roccasecca, domenica 27 ottobre appuntamento con le “Cantine de ‘na vota” al borgo Castello

(tunews24.it)

Tutto pronto a Roccasecca per la diciannovesima edizione delle “Cantine de ‘na vota”, lo storico appuntamento enogastronomico che si svolge tra i vicoli, le stradine e i largari del borgo Castello.

Roccasecca – Le “Cantine de ‘na vota”, torna lo storico appuntamento enogastronomico

(informazione.it)

Illeso il conducente del suv. Per l’impatto il 34enne siciliano a bordo della moto, Federico Asta, noto pasticcere in città, è stato sbalzato a terra: per lui non c’è stato nulla da fare ...

appartamenti con cantina in vendita Roccasecca: Centro

(immobiliare.it)

Da oltre 37 anni noi dell’agenzia Alfano Real Estate ci occupiamo con successo di attività immobiliare nel Lazio, grazie ad un lavoro qualificato ed al continuo aggiornamento rispetto alle tendenze ed ...

appartamenti con cantina in vendita Roccasecca dei Volsci: Lucerna

(immobiliare.it)

Dal 2000, l'Azienda opera concentrandosi nelle locazioni stagionali, riscuotendo grande successo nella zona di Sperlonga - Fondi - Terracina. Nel settore delle vendite, l'Immobiliare Peticone, in ...