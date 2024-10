Robert Downey Jr. non vuole che Hollywood crei la sua replica AI: "I miei avvocati pronti a dare battaglia" (Di martedì 29 ottobre 2024) Iron Man non ci sta a vedersi clonato con l'AI e manipolato, Robert Downey Jr. promette battaglia legale per difendere la sua immagine. Robert Downey Jr. è unico e proteggerà il suo aspetto e le sue caratteristiche dalle manipolazioni digitali di Hollywood a colpi di battaglie legali. Il divo lancia un messaggio forte e chiaro dal podcast On With Kara Swisher, che lo ha visto ospite di recente. "Intendo citare in giudizio tutti i futuri dirigenti che proveranno a replicare in digitale il mio aspetto" ha dichiarato l'attore premio Oscar, contrario che la sua immagine venga utilizzata sullo schermo attraverso la tecnologia AI o i deepfake. Downey ha però aggiunto di essere fiducioso che la Marvel non ricreerebbe mai il suo Tony Stark Movieplayer.it - Robert Downey Jr. non vuole che Hollywood crei la sua replica AI: "I miei avvocati pronti a dare battaglia" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Iron Man non ci sta a vedersi clonato con l'AI e manipolato,Jr. promettelegale per difendere la sua immagine.Jr. è unico e proteggerà il suo aspetto e le sue caratteristiche dalle manipolazioni digitali dia colpi di battaglie legali. Il divo lancia un messaggio forte e chiaro dal podcast On With Kara Swisher, che lo ha visto ospite di recente. "Intendo citare in giudizio tutti i futuri dirigenti che proveranno are in digitale il mio aspetto" ha dichiarato l'attore premio Oscar, contrario che la sua immagine venga utilizzata sullo schermo attraverso la tecnologia AI o i deepfake.ha però aggiunto di essere fiducioso che la Marvel non ricreerebbe mai il suo Tony Stark

