Rimborso biglietto Bologna-Milan, come fare (Di martedì 29 ottobre 2024) Bologna, 29 ottobre 2024 – E mentre il presidente del Milan Paolo Scaroni si scaglia contro il sindaco Matteo Lepore e sulla decisione di rinviare la sfida tra il Bologna e i rossoneri – “E’ stata una scelta iniqua, che ci ha creato un grave danno: non abbiamo intenzione di rimanere inerti” – la società rossoblù ha presentato le modalità per ottenere il Rimborso del biglietto del match originariamente programmato per sabato scorso al Dall’Ara alle ore 18. Chi vorrà, potrà richiederlo dall’1 al 15 novembre esclusivamente compilando il form presente sul sito del Bologna: i biglietti già acquistati rimarranno comunque validi per il recupero (che dovrebbe essere fissato per febbraio, anche se la data non è ancora stata resa ufficiale). Intanto, come detto, le polemiche sponda Milan non si placano e arrivano diritte addosso al primo cittadino della città. Sport.quotidiano.net - Rimborso biglietto Bologna-Milan, come fare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – E mentre il presidente delPaolo Scaroni si scaglia contro il sindaco Matteo Lepore e sulla decisione di rinviare la sfida tra ile i rossoneri – “E’ stata una scelta iniqua, che ci ha creato un grave danno: non abbiamo intenzione di rimanere inerti” – la società rossoblù ha presentato le modalità per ottenere ildeldel match originariamente programmato per sabato scorso al Dall’Ara alle ore 18. Chi vorrà, potrà richiederlo dall’1 al 15 novembre esclusivamente compilando il form presente sul sito del: i biglietti già acquistati rimarranno comunque validi per il recupero (che dovrebbe essere fissato per febbraio, anche se la data non è ancora stata resa ufficiale). Intanto,detto, le polemiche spondanon si placano e arrivano diritte addosso al primo cittadino della città.

