Reggiana-Cosenza oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Cosenza, match dello stadio San Vito Gigi Marulla valevole per l'undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I padroni di casa allenati da William Viali, grande ex della sfida, spera di centrare i tre punti davanti ai propri tifosi in modo tale da aumentare il margine di vantaggio sulla zona calda della classifica. I ragazzi di Massimiliano Alvini, dal loro canto, hanno un grande bisogno di vincere per provare a tirarsi fuori da una situazione di classica estremamente complicata, anche per la penalizzazione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming.

Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vogliono il riscatto dopo l’ultimo ko, mentre i calabresi cercano punti pesanti in chiave salvezza. Reggiana vs Cosenza si giocherà martedì 29 ottobre ...

Alle ore 20.30 di martedì 29 ottobre si gioca Reggiana-Cosenza, partita valida per l’undicesima giornata del campionato di

Calcio Serie B: Reggiana – Cosenza, molto più di una semplice partita

(reggionline.com)

REGGIO EMILIA – Il match di domani sera per riprendere il cammino. Dopo lo stop contro il Palermo di sabato, per la Reggiana è già il momento di voltare pagina in campionato. La compagine granata affr ...

