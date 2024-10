Zonawrestling.net - Raw 28.10.2024 Ritorno al passato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Giant Center di Hershey, Pennsylvania. Lo show inizia con Jey Uso che raggiunge il ring. Dice che nelle ultime due settimane ha perso il suo Intercontinental Championship e i suoi problemi con i The Bloodline sono diventati sempre maggiori. Ma vuole parlare con una persona dopo quanto successo a SmackDown, Jimmy Uso. Quest’ultimo non si fa attendere e dice di voler vedere negli occhi Jey. Poi dice che devono lottare insieme per sconfiggere Solo Sikoa e la Bloodline. Jey prova ad andarci piano dicendo che non può parlare di loro, dato che non si ritrovano da WrestleMania 40. E’ diventato campione senza l’aiuto di nessuno e se accetta di tornare a combattere accanto a lui non dovranno mai tornare burattini di nessuno. Jimmy accetta.