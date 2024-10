Quelle risate in tv sul ministro ferito (Di martedì 29 ottobre 2024) Se Sangiuliano fosse una donna ferita e la Boccia un uomo violento. Cacciari avrebbe riso o avrebbe sfoderato il suo solito cipiglio indignato? Ilgiornale.it - Quelle risate in tv sul ministro ferito Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Se Sangiuliano fosse una donna ferita e la Boccia un uomo violento. Cacciari avrebbe riso o avrebbe sfoderato il suo solito cipiglio indignato?

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il padre di Imane Khelif : “Giorgia Meloni non avrebbe dovuto abbassarsi a dire quelle cose”

(Fanpage.it)

Il padre della pugile algerina Imane Khelif, Omar, esprime tutta la sua amarezza per le frasi della presidente del Consiglio italiana: "Giorgia Meloni non avrebbe dovuto abbassarsi a dire quelle cose. Imane non è una trans e non è mai stata un ...

Quelle risate in tv sul ministro ferito

(ilgiornale.it)

Se Sangiuliano fosse una donna ferita e la Boccia un uomo violento. Cacciari avrebbe riso o avrebbe sfoderato il suo solito cipiglio indignato?

Altro che graffio, le immagini choc in tv. Sangiuliano ferito nella lite con la Boccia

(ilgiornale.it)

Il programma Rai mostra il taglio alla testa dell'ex ministro. Da quello sfregio le indagini per le lesioni sulla consulente ...

Sangiuliano e la profonda ferita alla testa, Report pubblica la foto del ministro ferito: "Lite con Boccia per la fine della relazione"

(affaritaliani.it)

Il programma di Rai 3 pubblica in esclusiva la foto della ferita alla testa del ministro Sangiuliano, prova principale nella denuncia per aggressione ...

Caso Sangiuliano-Boccia, a Report la storia del taglio sulla testa dell'ex ministro

(repubblica.it)

Le foto dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con una vistosa ferita alla testa sono state al centro di una delle inchieste di Report andate in onda su Rai 3 ieri sera, domenica 27 ...