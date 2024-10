Prezzo del gas in leggero aumento a 427 euro ad Amsterdam

Prezzo del gas in leggero aumento a 42,7 euro ad Amsterdam (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Prezzo del gas è in leggero rialzo nella prima fase della seduta. Ad Amsterdam il Ttf sale dello 0,45% a 42,7 euro al megawattora. Quotidiano.net - Prezzo del gas in leggero aumento a 42,7 euro ad Amsterdam Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Ildel gas è inrialzo nella prima fase della seduta. Adil Ttf sale dello 0,45% a 42,7al megawattora.

