Preghiera della sera 29 Ottobre 2024 | Vieni in questa casa

"Vieni in questa casa". È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito

Preghiera di oggi 29 ottobre alla Beata Vergine di Follina: la statua considerata miracolosa

Oggi 29 ottobre preghiamo la Beata Vergine di Follina che è rappresentata da una statua nota per il suo intervento miracoloso.

Oggi 29 ottobre è la festa del Beato Rosario Livatino: martire delle giustizia e della fede

Oggi, 29 ottobre, si ricorda il Beato Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, ucciso brutalmente dalla mafia.

Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 29 ottobre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo ...

Strumenti di animazione per diocesi, parrocchie e per ogni età

Ottobre è il mese che la Chiesa dedica alla missione universale. Per l’occasione, la Fondazione Missio (organismo pastorale della Cei) realizza e diffonde strumenti di animazione per Centri missionari ...