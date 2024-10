Pierina Paganelli, il fratello di Manuela in Questura: “Loris sentito anche su incidente del figlio Giuliano” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il criminalista Davide Barzan ha spiegato a Fanpage.it perché Loris Bianchi è stato convocato in Questura pochi giorni fa. L'uomo è il fratello di Manuela Bianchi, la nuora della 78enne Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Oltre ad aggiornare la copia forense, è stato ascoltato sull'incidente che ha coinvolto uno dei figli dell'anziana. Fanpage.it - Pierina Paganelli, il fratello di Manuela in Questura: “Loris sentito anche su incidente del figlio Giuliano” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il criminalista Davide Barzan ha spiegato a Fanpage.it perché Loris Bianchi è stato convocato inpochi giorni fa. L'uomo è ildiBianchi, la nuora della 78enne, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Oltre ad aggiornare la copia forense, è stato ascoltato sull'che ha coinvolto uno dei figli dell'anziana.

