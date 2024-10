Omicidio Piacenza, 13enne morta dopo la caduta dal balcone: fermato il fidanzato, la reazione della madre (Di martedì 29 ottobre 2024) La reazione della mamma di Aurora alla notizia del fermo del fidanzato 15enne di sua figlia, morta a Piacenza a 13 anni dopo un volo di 8 metri Notizie.virgilio.it - Omicidio Piacenza, 13enne morta dopo la caduta dal balcone: fermato il fidanzato, la reazione della madre Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lamamma di Aurora alla notizia del fermo del15enne di sua figlia,a 13 anniun volo di 8 metri

13enne morta a Piacenza - emerge trauma cranico : oggi la tac

(Lapresse.it)

Dall’esame esterno compiuto ieri pomeriggio, a Pavia, sul corpo della 13enne che, venerdì mattina, è precipitata dal terrazzino di un palazzo in via IV Novembre, a Piacenza, mentre era con il suo ex fidanzato 15enne (fermato ieri pomeriggio), è ...

Aurora - la 13enne morta a Piacenza cadendo dal balcone : cosa è successo? Fermato l'ex fidanzato. «Forse una lite»

(Ilmessaggero.it)

Come è morta Aurora? La svolta è arrivata nel pomeriggio quando i carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, hanno fermato l'ex fidanzato 15enne che...

La 13enne morta. Fidanzatino in carcere: "L’ha spinta dal balcone"

(msn.com)

Piacenza, il 15enne (già indagato) fermato con l’accusa di omicidio "Lui la picchiava". La famiglia della vittima porta i certificati alla procura.

Piacenza, 13enne morta cadendo dal settimo piano: fermato il fidanzato 15enne

(lapresse.it)

Nuovo sviluppo nelle indagini sulla ragazza di 13 anni morta a Piacenza lo scorso 25 ottobre cadendo dal settimo piano del suo palazzo. I carabinieri di ...

Piacenza, fermato l'ex fidanzato di Aurora: indagato per l'omicidio della 13enne

(adnkronos.com)

Il 15enne continua a dirsi estraneo ai fatti e parla di suicidio, ma la famiglia della vittima non crede alla sua versione. Consegnate alla Procura chat e certificati medici della giovane ...