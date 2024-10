Formiche.net - Oltre il debito. Ora la Cina ha un problema anche con le aziende

(Di martedì 29 ottobre 2024) Che la seconda economia del Pianeta sia seduta su una montagna diè cosa nota. E se la crescita che proprio a suon disi vuole raggiungere, non dovesse arrivare, saranno guai peggiori, per esempio rimborsare 325 miliardi di dollari ai mercati. Ora però c’è un altro. I profitti delleindustriali nazionali, quelle grandi e a controllo statale, hanno registrato la peggior caduta dell’anno, in termini di profitti, crollando del 27,1% a settembre, rispetto allo stesso mese del 2023. Questo significa che, nel corso di 365 giorni, le imprese che di fatto tengono in piedi l’economia cinese, hanno perso quasi il 30% degli utili. Attenzione, non è finita.dal confronto mese su mese, ovvero tra settembre 2024 e agosto dello stesso anno, emerge un crollo del 17,8%.