Nuove ombre sulle elezioni in Georgia: manifesta insoddisfazione dopo la denuncia di brogli (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione in Georgia si complica con la decisione della Commissione elettorale centrale di effettuare un nuovo conteggio parziale di alcune schede, in risposta a serie accuse di pratiche illecite durante le elezioni parlamentari recenti. Decine di migliaia di cittadini, manifestando a Tbilisi, chiedono maggiore trasparenza e il rispetto della volontà popolare, scatenando una crisi politica che coinvolge anche le istituzioni internazionali. La decisione della commissione elettorale Oggi, la Commissione elettorale centrale della Georgia ha comunicato l’intenzione di eseguire un conteggio delle schede riguardanti il 14% dei seggi, selezionando casualmente cinque seggi per ciascun distritto elettorale. Gaeta.it - Nuove ombre sulle elezioni in Georgia: manifesta insoddisfazione dopo la denuncia di brogli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione insi complica con la decisione della Commissione elettorale centrale di effettuare un nuovo conteggio parziale di alcune schede, in risposta a serie accuse di pratiche illecite durante leparlamentari recenti. Decine di migliaia di cittadini,ndo a Tbilisi, chiedono maggiore trasparenza e il rispetto della volontà popolare, scatenando una crisi politica che coinvolge anche le istituzioni internazionali. La decisione della commissione elettorale Oggi, la Commissione elettorale centrale dellaha comunicato l’intenzione di eseguire un conteggio delle schede riguardanti il 14% dei seggi, selezionando casualmente cinque seggi per ciascun distritto elettorale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Georgia, la presidente a decine di migliaia di manifestanti: "Il vostro voto è stato rubato"

(rainews.it)

Orban contestato a Tbilisi, dove è in visita per complimentarsi con il partito di governo per la vittoria elettorale, nonostante le irregolarità denunciate. L'opposizione chiede nuove elezioni "sotto ...

Le contestate elezioni in Georgia e altre notizie interessanti

(limesonline.com)

Il partito Sogno Georgiano (Sg) ha dichiarato la propria vittoria alle elezioni parlamentari della Georgia con il 54% dei voti, ma le opposizioni europeiste hanno contestato il risultato definendolo u ...

Elezioni Georgia, vince partito di governo. Presidente non riconosce voto: "Frode russa"

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Georgia, vince partito di governo. Presidente non riconosce voto: 'Frode russa' ...

Georgia, i manifestanti filo Ue in piazza a Tblisi tra slogan e bandiere

(msn.com)

L’opposizione in piazza si raccoglie attorno alla presidente: «Non avete perso le elezioni, vi sono state rubate, subito nuovo voto». Europa e Usa: «Ora ...