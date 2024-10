Lettera43.it - Niente Parigi-Bercy per Jannik Sinner, il numero uno del mondo si ritira

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un virus intestinale non permetterà adi partecipare all’Atp 1000 di, con il secondo forfait azzurro, dopo quello di Flavio Cobolli, nel torneo francese. Reduce dai successi di Shanghai e nel Six Kings Slam, iluno delquindi non sfiderà uno tra Moutet e Shelton, con il francese Cazaux che verrà ripescato al suo posto. A message fromto the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @sin #RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2024 Articolo completo:per, iluno delsidal blog Lettera43