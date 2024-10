Neonata partorita in un night club e trovata morta, fermata la madre (Di martedƬ 29 ottobre 2024) AGI - Svolta nelle indagini della procura di Padova dopo il ritrovamento di una Neonata morta a Piove di Sacco (Padova) dopo essere stata partorita in un night club denominato 'Serale'. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria la madre, una donna di 29 anni italo-brasiliana che alle 4,30 del 29 ottobre ha chiamato il 118 riferendo che la Neonata che aveva dato alla luce in un locale di servizio della discoteca, riservato ai dipendenti, era deceduta. Decisivo, a quanto pare, l'esito dei primi accertamenti sul cadavere secondo cui la Neonata sarebbe stata soffocata.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Agi.it - Neonata partorita in un night club e trovata morta, fermata la madre Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedƬ 29 ottobre 2024) AGI - Svolta nelle indagini della procura di Padova dopo il ritrovamento di unaa Piove di Sacco (Padova) dopo essere statain undenominato 'Serale'. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria la, una donna di 29 anni italo-brasiliana che alle 4,30 del 29 ottobre ha chiamato il 118 riferendo che lache aveva dato alla luce in un locale di servizio della discoteca, riservato ai dipendenti, era deceduta. Decisivo, a quanto pare, l'esito dei primi accertamenti sul cadavere secondo cui lasarebbe stata soffocata.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

