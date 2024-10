Unlimitednews.it - Motta “Contro il Parma giocare al massimo e vincere”

(Di martedì 29 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Ilè una buonissima squadra, con giocatori molto interessanti e un allenatore molto bravo che prepara bene le partite. Come sempre una partita che dobbiamoal nostroin entrambe le fasi, difensiva e offensiva, e in cui fare del nostro meglio”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Thiago, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionatoil. “Come sempre sarà una partita diversa, vogliamo competere e fare una grande prestazione per arrivare a un risultato positivo”, ha aggiunto il tecnico bianconero.gli emiliani, ha specificato, “non avremo Bremer, Douglas Luiz, Milik e Nico Gonzalez. Recuperiamo Koopmeiners, poi vedremo se dall’inizio o durante la partita, o se sarà solo con noi”. Tornando al 4-4 in casa dell’Inter “alcuni momenti sono andati molto bene, altri sono da migliorare.