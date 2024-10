Minaccia e colpisce gli agenti: denunciato per resistenza, gli era già stato notificato il foglio di via dalla città (Di martedì 29 ottobre 2024) ANCONA – A chiamare il 112 era stato un impiegato del parcheggio sotterraneo in Piazza Stamira che, in procinto di chiudere la biglietteria, aveva poco prima chiesto ad un 36enne italiano, che stazionava nei pressi intento a chiedere l’elemosina, di uscire. Dopo un primo rifiuto, l’uomo era Anconatoday.it - Minaccia e colpisce gli agenti: denunciato per resistenza, gli era già stato notificato il foglio di via dalla città Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ANCONA – A chiamare il 112 eraun impiegato del parcheggio sotterraneo in Piazza Stamira che, in procinto di chiudere la biglietteria, aveva poco prima chiesto ad un 36enne italiano, che stazionava nei pressi intento a chiedere l’elemosina, di uscire. Dopo un primo rifiuto, l’uomo era

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:gliper resistenza, gli era già stato notificato il foglio di via dalla città; Dà in escandescenze e aggredisce un uomo in strada, poii poliziotti:; Tempio Voltiano,una famiglia con un bastone ei passanti.gambiano di 23 anni; Savonaun passante con un tubo e poigli, 40enne arrestato;di morte l'ex compagna eal volto il padre giunto in aiuto, arrestato dalla Polizia; Catania: sputa addosso ai poliziotti e liun 42enne; Leggi >>>

“Ti faccio apparire sul giornale”: violenza e minacce, arrestato a 42 anni in Valle d’Aosta

(giornalelavoce.it)

Un uomo già arrestato in passato torna a minacciare la compagna: il coraggio della vittima e il codice rosso portano a un secondo intervento decisivo ...

Botte e minacce contro la compagna: comasco arrestato

(laprovinciadicomo.it)

Camerlata Doppio intervento della polizia prima al supermercato Esselunga quindi in pronto soccorso. In manette per lesioni e minacce ...

"La 'Ndrangheta mi vuole morto, lo Stato mi nega la scorta"

(agi.it)

Tiberio Bentivoglio, imprenditore di Reggio Calabria, si è opposto alle richieste estorsive. Minacce, attentati, devastazioni nelle sue attività, eppure la protezione è stata revocata. All'AGI raccont ...

Poliziotto sotto accusa: “Pistola alla testa, calci e insulti razzisti a un minorenne”

(msn.com)

Il fatto nel centro d’accoglienza Casa Testi. Reazione violenta dopo che il ragazzo, trovato in possesso di un coltello, si è rifiutato di firmare il verbale. Imputati anche tre agenti per omessa denu ...