Medici pazienti e imprese La corsa contro il tempo per il payback

Dopo le imprese, anche i pazienti scendono in campo per fermare i motori del payback. Lo scorso luglio la Consulta, dopo aver rinviato la sua decisione di oltre un mese, ha confermato la legittimità costituzionale di fondo meccanismo che impone alle aziende che riforniscono le regioni e le loro sanità di dispositivi medicali, di concorrere allo sforamento dei tetti di spesa. Certo, i giudici hanno ammesso nella loro sentenza l'esistenza di criticità nella norma. Ma è stato comunque un colpo alle imprese del settore, ora con ogni probabilità costrette al pagamento di 1,1 miliardi di euro, a fronte degli sforamenti di spesa per il quadriennio 2015-2018.

