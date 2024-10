Manovra di bilancio, la UIL e la CGIL valutano sciopero generale: mancano risorse per la scuola (Di martedì 29 ottobre 2024) Con l’avvio dell’esame parlamentare della Legge di bilancio, i sindacati italiani sono pronti alla mobilitazione contro i provvedimenti del governo. CGIL e Uil, più critici della Cisl, hanno indetto una conferenza stampa per spiegare le motivazioni della protesta, valutando anche l'eventualità di uno sciopero generale. L'articolo Manovra di bilancio, la UIL e la CGIL valutano sciopero generale: mancano risorse per la scuola . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Con l’avvio dell’esame parlamentare della Legge di, i sindacati italiani sono pronti alla mobilitazione contro i provvedimenti del governo.e Uil, più critici della Cisl, hanno indetto una conferenza stampa per spiegare le motivazioni della protesta, valutando anche l'eventualità di uno. L'articolodi, la UIL e laper la

L'opposizione incontra i sindacati Cgil e Ui per organizzare una protesta contro la legge di bilancio: ecco cosa succede.

