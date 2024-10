Lucio Malan | Tutti i segnali sono a favore di Trump | GUARDA

Lucio Malan: ā€œTutti i segnali sono a favore di Trumpā€ | GUARDA (Di martedƬ 29 ottobre 2024) Nella nuova puntata della rubrica americana, il Senatore Lucio Malan ha descritto il clima elettorale negli Stati Uniti, che a suo avviso favorisce Donald Trump, analizzando posizioni inaspettate di noti giornali ed endorsement di grandi magnati. Malan ha poi affrontato le conseguenze della demonizzazione degli avversari politici e il rischio dell'interferenza della giustizia nella politica. Ha infine commentato il rapporto atlantista dell'Italia, sottolineando come i legami con gli Stati Uniti rimarranno saldi, indipendentemente da chi sarĆ alla Casa Bianca. Iltempo.it - Lucio Malan: ā€œTutti i segnali sono a favore di Trumpā€ | GUARDA Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedƬ 29 ottobre 2024) Nella nuova puntata della rubrica americana, il Senatoreha descritto il clima elettorale negli Stati Uniti, che a suo avviso favorisce Donald, analizzando posizioni inaspettate di noti giornali ed endorsement di grandi magnati.ha poi affrontato le conseguenze della demonizzazione degli avversari politici e il rischio dell'interferenza della giustizia nella politica. Ha infine commentato il rapporto atlantista dell'Italia, sottolineando come i legami con gli Stati Uniti rimarranno saldi, indipendentemente da chi sarĆ alla Casa Bianca.

