Luca Argentero ci guida in un viaggio, fra pubblico e privato, nella vita di Mastroianni a cent'anni dalla nascita

(Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione delenario della, questa sera alle 21.30 su Rai 3 va in onda Ciao Marcello –l’antidivo. Il docufilm racconta laprivata e la carriera del grande attore italiano (morto a 72nel 1996 per un tumore al pancreas), protagonista di tanti capolavori come La dolcedi Fellini e Una giornata particolare di Ettore Scola. Lo fa con un’angolazione inedita: e cioè con un tono “understatement”, in accordo con il carattere dell’antidivo qualeera. Danno il loro contributo al racconto anchee Barbara Venturato.