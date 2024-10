Lezioni online, il governo ora mette in riga le università. Dagli esami in presenza al numero di docenti: cosa c’è nella bozza del decreto Bernini (Di martedì 29 ottobre 2024) Il governo mette in riga le università telematiche (e non) facendo un passo avanti nella regolamentazione delle Lezioni online. Il ministero dell’università e della Ricerca ha redatto una bozza di decreto, che Open ha visionato, con le linee guida per l’offerta formativa a distanza erogata da tutti gli atenei. Questo provvedimento, attualmente in fase di elaborazione e inviato a Cun, Crui, Anvur e Cnsu per avere un loro parere, mira a stabilire regole uniformi, che possano essere un compromesso per le esigenze di tutte le tipologie di atenei. I nodi da sciogliere sulle università telematiche In Italia operano attualmente 11 università telematiche, tra cui istituti noti come Pegaso, Leonardo da Vinci, Mercatorum e Niccolò Cusano. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilinletelematiche (e non) facendo un passo avantiregolamentazione delle. Il ministero dell’e della Ricerca ha redatto unadi, che Open ha visionato, con le linee guida per l’offerta formativa a distanza erogata da tutti gli atenei. Questo provvedimento, attualmente in fase di elaborazione e inviato a Cun, Crui, Anvur e Cnsu per avere un loro parere, mira a stabilire regole uniformi, che possano essere un compromesso per le esigenze di tutte le tipologie di atenei. I nodi da sciogliere sulletelematiche In Italia operano attualmente 11telematiche, tra cui istituti noti come Pegaso, Leonardo da Vinci, Mercatorum e Niccolò Cusano.

