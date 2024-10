Davidemaggio.it - L’Altra Italia chiude per flop

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo cinque puntate, termina l’agonia desu Rai 2. Quello di giovedì 31 ottobre sarà l’ultimo appuntamento con il programma dell’ex iena Antonino Monteleone. Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci. Lo rende noto la Direzione Approfondimento è quanto si apprende da Viale Mazzini.anzitempo, dunque, l’ennesimo talkdel giovedì sera di Rai 2. Quello deè infatti soltanto l’ultimo titolo non riuscito del genere, capace di ottenere nelle quattro puntate finora trasmesse una media dell’1.19% di share. Storico, suo malgrado, il dato di giovedì 17 ottobre: 0.99%. Chiusura inevitabile e persino tardiva.