Robadadonne.it - L’ABC della skincare: i 4 trattamenti che non possono mancare per una pelle del viso radiosa

Leggi tutta la notizia su Robadadonne.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La cura, o, è un rituale fondamentale per ottenere e mantenere unsano e luminoso. Esistono molti prodotti diversi per la cura, dai sieri, agli esfolianti, alle maschere. L’offerta e i consigli sono talmente tanti chedisorientare, facendo apparire lacome qualcosa di complicato e che richiede troppo tempo, ma in realtà, i “fondamentali” per avere unadelsono pochi, semplici e alla portata di chiunque.? A questi sipoi aggiungere altri step e altripiù mirati che male non fanno, soprattutto se ci si affida a brand di qualità. Vediamo quindi quali sono i 4 passaggi irrinunciabili per unaperfetta, per poi passare a quelle pratiche aggiuntive cheperfezionare la routine e rendere laancora più