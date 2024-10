La Padova ebraica e la sua sinagoga (Di martedì 29 ottobre 2024) La sinagoga Italiana fondata nel 1548, è ancora oggi il luogo della preghiera per i membri della Comunità di Padova. La sala è caratterizzata da un’elegante e raffinato decoro a specchiature in marmorino e in delicati stucchi risalenti al periodo neoclassico. L’Aron -ha Kodesh- l’armadio sacro- Padovaoggi.it - La Padova ebraica e la sua sinagoga Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) LaItaliana fondata nel 1548, è ancora oggi il luogo della preghiera per i membri della Comunità di. La sala è caratterizzata da un’elegante e raffinato decoro a specchiature in marmorino e in delicati stucchi risalenti al periodo neoclassico. L’Aron -ha Kodesh- l’armadio sacro-

Visita guidata: "La Padova ebraica e la sua sinagoga"

(padovaoggi.it)

La Sinagoga Italiana fondata nel 1548 ... quella dell'insediamento ebraico in città, della sua storia commerciale, sociale, culturale e religiosa. La zona era chiusa da quattro porte;

(nordest24.it)

(ilmonferrato.it)

(ilmonferrato.it)

