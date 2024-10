La metro C chiude prima. A Roma la sera resta solo la metro B (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà un mese di novembre molto difficile per chi è abituato a spostarsi dentro Roma con le metropolitane, specialmente la sera. chiuderà, oltre alla metro A, anche la metro C per permettere i lavori di prolungamento fino a Colosseo. chiude la metro C Dal 1° novembre, infatti, e fino al 7 Romatoday.it - La metro C chiude prima. A Roma la sera resta solo la metro B Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà un mese di novembre molto difficile per chi è abituato a spostarsi dentrocon lepolitane, specialmente larà, oltre allaA, anche laC per permettere i lavori di prolungamento fino a Colosseo.laC Dal 1° novembre, infatti, e fino al 7

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La. A Roma la sera resta solo laB; LaC di Roma chiusa per lavori: date, calendario e orari delle navette sostitutive; LaC chiuderà. E per due weekend stop tutto il giorno; Trasporti a Capodanno, la notte del 31 linee della metropolitana attive fino alle 2.30;C:la linea nel week-end; A Roma weekend senzaC. La lineaper lavori, tutte le informazioni; Leggi >>>

Roma, sciopero dei trasporti: chiuse tutte le linee metro

(informazione.it)

La sospensione di 24 ore è stata indetta dai sindacati Usb e Orsa sulla rete Atac. Il servizio tornerà regolare dalle 17 alle 20 Metro chiusa a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore in ...

La Metro Linea 1 di Napoli chiuderà 2 ore prima per 4 giorni a settimana fino a giugno 2026

(fanpage.it)

Nino Simeone, presidente commissione Trasporti: "La metro Linea 1 di Napoli chiuderà in anticipo di 2 ore 4 giorni a settimana fino a giugno 2026 ...

Sciopero dei trasporti, oggi 28 ottobre: a Roma chiuse le Metro e la ferrotramvia Termini-Centocelle

(rainews.it)

La mobilitazione, promossa dai sindacati Orsa e Usb, riguarda l'intera rete Atac: bus, filobus, metropolitane e la ferrotramviaria Termini-Centocelle. Servizi a rischio per 24 ore, garantite alcune fa ...

Sciopero Atac a Roma, chiuse tutte le linee metro

(lapresse.it)

Metro chiusa a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto dai sindacati Usb e Orsa sulla rete Atac. Sono chiuse la metro A, metro B/B1, ...