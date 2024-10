Panorama.it - La Difesa francese tra ritardi del supercaccia, l'euro-carro armato e una nuova portaerei

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Direzione generale per gli Armamentiha comunicato che Francia, Germania e Spagna perfezioneranno nel mese di dicembre la configurazione del nuovo sistema di combattimento di sesta generazione Fcas, sigla che sta per Future Combat Aircraft System. Parigi ha infatti “incluso i fondi per la seconda fase della realizzazione del programma nel suo bilancio dellaper il 2025”, come ha detto mercoledì 23 ottobre Emmanuel Chiva, capo della Direzione generale per gli armamenti ai componenti dell'Assemblea nazionale, seppure egli abbia anche accennato alla possibilità che il programma possa subire qualche ritardo a causa delle “prossime scadenze elettorali di alcuni partner”, come accadrà nel settembre prossimo in Germania, quando si svolgeranno le elezioni federali.