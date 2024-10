Quotidiano.net - La 13enne morta. Fidanzatino in carcere: "L’ha spinta dal balcone"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Fermato il15enne. Brusca accelerazione nell’inchiesta sulladi Piacenza – nome di battesimo Aurora – precipitata venerdì mattina dal terrazzo condominiale: lui e lei insieme. Nessun testimone, nessuna telecamera. Lei si schianta 8 metri più in basso e lui dà l’allarme. "Io non c’entro, è caduta da sola", la versione offerta agli inquirenti che nella stessa giornata lo interrogano, non gli credono e lo indagano ufficialmente per "omicidio volontario". Un giorno intero a rispondere in caserma, due a piede libero poi la svolta (gradita, in certo senso invocata, dalla famiglia della vittima). A prelevare il giovane a casa, ieri pomeriggio, e ad accompagnarlo in un istituto minorile – in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento – sono i carabinieri del nucleo investigativo provinciale per ordine della procura dei minori di Bologna.