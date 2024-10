Italiano post Cagliari Bologna: «Una vittoria che dedichiamo alla città. Quel giocatore sta trovando continuità» (Di martedì 29 ottobre 2024) Vincenzo Italiano, l’allenatore del Bologna, interviene in conferenza stampa a seguito della partita di Serie A contro il Cagliari Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, interviene in conferenza stampa a seguito della partita, valevole per la 10a giornata del campionato Serie A, contro il Cagliari. CagliariNews24 riprende in diretta le dichiarazioni del tecnico della squadra emiliana, riportandole testualmente in tempo Calcionews24.com - Italiano post Cagliari Bologna: «Una vittoria che dedichiamo alla città. Quel giocatore sta trovando continuità» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Vincenzo, l’allenatore del, interviene in conferenza stampa a seguito della partita di Serie A contro ilVincenzo, allenatore del, interviene in conferenza stampa a seguito della partita, valevole per la 10a giornata del campionato Serie A, contro ilNews24 riprende in diretta le dichiarazioni del tecnico della squadra emiliana, riportandole testualmente in tempo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:intervista: "La classifica non va guardata, ma volevamo i tre punti"; Il commento didopo la vittoria del0-2 sul, le probabili formazioni: Viola e Luvumbo cercano una chance dal 1';: "Finalmente una gara completa, ne avevamo bisogno"; Orsolini e Odgaard affondano il: iltorna a vincere; Leggi >>>

Cagliari-Bologna, Italiano: «Qui con voglia di aggiungere punti, si è visto»

(unionesarda.it)

Il Bologna non vinceva dal 22 settembre, poi soltanto pareggi in Serie A e sconfitte in Champions League. Per Vincenzo Italiano lo 0-2 di Cagliari dà grandi indicazioni: «Finalmente abbiamo fatto una ...

Bologna, Italiano: "La classifica non va guardata, ma volevamo i tre punti"

(gianlucadimarzio.com)

Grazie alle reti di Orsolini e Odgaard il Bologna ha battuto 0-2 il Cagliari. I rossoblù salgono così a quota 12 punti, ma con una partita da recuperare. Al termine della sfida l'allenatore del ...

Cagliari Bologna intervista Italiano

(informazione.it)

Il Bologna non vinceva dal 22 settembre, poi soltanto pareggi in Serie A e sconfitte in Champions League. Per Vincenzo Italiano lo 0-2 di Cagliari dà grandi indicazioni: «Finalmente abbiamo fatto una ...

Serie A, Cagliari-Bologna 0-2: Orsolini e Odgaard lanciano Italiano

(sportmediaset.mediaset.it)

Il turno infrasettimanale valido per la 10ª giornata di Serie A si apre con il successo del Bologna sul Cagliari: la squadra di Italiano espugna l’Unipol Domus con il punteggio di 2-0, centrando così ...