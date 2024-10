Irpef, il 63% delle imposte è pagato solo dal 15% degli italiani (Di martedì 29 ottobre 2024) L’Italia è spaccata, in maniera anche abbastanza netta, sull’Irpef, con il 15% dei contribuenti che paga, da solo, il 63,4% delle imposte. È questo il caso dei contribuenti che nel nostro Paese dichiarano almeno 35mila euro (il 15,27% del totale), mentre chi ha o dichiara redditi inferiori a 15mila euro (il 40,35% del totale) contribuisce all’Irpef complessiva nella misura dell’1,29%. Questi dati sono stati elaborati e commentati nel Report di Itinerari previdenziali sulla spesa pubblica e le dichiarazioni dei redditi 2022 realizzato dal Centro Studi e Ricerche presieduto da Alberto Brambilla e presentato alla Camera in data 29 ottobre 2024. Quifinanza.it - Irpef, il 63% delle imposte è pagato solo dal 15% degli italiani Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’Italia è spaccata, in maniera anche abbastanza netta, sull’, con il 15% dei contribuenti che paga, da, il 63,4%. È questo il caso dei contribuenti che nel nostro Paese dichiarano almeno 35mila euro (il 15,27% del totale), mentre chi ha o dichiara redditi inferiori a 15mila euro (il 40,35% del totale) contribuisce all’complessiva nella misura dell’1,29%. Questi dati sono stati elaborati e commentati nel Report di Itinerari previdenziali sulla spesa pubblica e le dichiarazioni dei redditi 2022 realizzato dal Centro Studi e Ricerche presieduto da Alberto Brambilla e presentato alla Camera in data 29 ottobre 2024.

