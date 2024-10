In arrivo 465 mila euro per valorizzare i parchi lecchesi (Di martedì 29 ottobre 2024) Per i parchi della provincia di Lecco (Montevecchia, Grigna e Barro) ammontano a circa 346 mila euro le risorse destinate da Regione Lombardia. Un finanziamento significativo in arrivo attraverso la misura intitolata "Contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione Leccotoday.it - In arrivo 465 mila euro per valorizzare i parchi lecchesi Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per idella provincia di Lecco (Montevecchia, Grigna e Barro) ammontano a circa 346le risorse destinate da Regione Lombardia. Un finanziamento significativo inattraverso la misura intitolata "Contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lobotka out per Milan-Napoli? In arrivo la sentenza definitiva : cosa trapela

(Spazionapoli.it)

È in arrivo la decisione definitiva su Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco è alle prese con il recupero dall’infortunio patito in Nazionale nel corso dell’ultima sosta. È un lunedì decisamente elettrizzante con il Napoli: lo scoppiettante ...

Calciomercato Milan – Un Campione del Mondo in arrivo a gennaio? L’indiscrezione

(Pianetamilan.it)

Nel calciomercato invernale il Milan potrebbe fare qualche ritocco - importante - all'organico di mister Paulo Fonseca. Anche in retroguardia

In arrivo 465 mila euro per valorizzare i parchi lecchesi

(leccotoday.it)

Dalla montagna al fiume: i fondi della Regione andranno ai parchi di Montevecchia, Barro, Grigna e Adda Nord. Come verranno utilizzati ...

Statali, in arrivo 165 euro in più al mese in busta paga: ma per i sindacati non bastano

(corriere.it)

Il rinnovo del contratto è ancora in salita, ma per la parte retributiva ai 165 euro in più per il triennio 2022-2024 potrebbero aggiungersi altri 153 euro per il triennio 2025-27 ...

Un milione e cinquecento mila euro in arrivo per il progetto “Perugia Data Safe”

(informazione.it)

al fine del potenziamento della cyber sicurezza e resilienza è stato ritenuto valido da AgID e ammesso al finanziamento PNRR per un importo di 1.500.000 euro. Il progetto mira a migliorare l ...

Sisma, in arrivo altri 6 milioni di euro per la ricostruzione pubblica

(rainews.it)

Il contributo per il recupero degli impianti sportivi di viale Marconi a Pieve Torina è stato aumentato di 558 mila euro, arrivando a un totale di 860 mila euro. A Camerino, l’aumento per il ...