Il Real non ha capito quanto il boicottaggio al Pallone d’Oro macchia la sua immagine (Telegraph) (Di martedì 29 ottobre 2024) Oliver Brown definisce il boicottaggio del Real Madrid al Pallone d’Oro “una dimostrazione di presunzione stratosferica persino per i loro standard”. La firma del Telegraph affonda sull’errore strategico del club, senza tenersi granché: “Raramente un’istituzione così gigantesca è finita per sembrare così piccola”. Scrive di “puerilità”, e di “meschinità”. “Come si concilia l’insinuazione del Real che ci sia una vasta cospirazione istituzionale contro di loro con il fatto che hanno ottenuto un record di 12 trionfi nel Pallone d’Oro, con otto giocatori diversi? E come riflette il loro comportamento patetico i loro presunti valori fondamentali di sportività e rispetto?”. Ma soprattutto: “Il Real sembra ignaro di quanto abbia macchiato la propria immagine con questa trovata”. Ilnapolista.it - Il Real non ha capito quanto il boicottaggio al Pallone d’Oro macchia la sua immagine (Telegraph) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Oliver Brown definisce ildelMadrid al“una dimostrazione di presunzione stratosferica persino per i loro standard”. La firma delaffonda sull’errore strategico del club, senza tenersi granché: “Raramente un’istituzione così gigantesca è finita per sembrare così piccola”. Scrive di “puerilità”, e di “meschinità”. “Come si concilia l’insinuazione delche ci sia una vasta cospirazione istituzionale contro di loro con il fatto che hanno ottenuto un record di 12 trionfi nel, con otto giocatori diversi? E come riflette il loro comportamento patetico i loro presunti valori fondamentali di sportività e rispetto?”. Ma soprattutto: “Ilsembra ignaro diabbiato la propriacon questa trovata”.

